allemaal woorden ..

Ik heb al eens eerder zo,n zaterdag gehad , wist ik helemaal niks te schrijven en een keer overslaan is misschien niet erg, maar mij lukt het niet. Ik moet een praatje schrijven op de zaterdag, tsja.. het zal wel een afwijking zijn of zo, maar ik word er heel melig van als ik niks weet, en weet je wat zo gek is: in de meeste gevallen staat er dan ook wel weer wat leuks, gek he…Er zijn natuurlijk ook woorden genoeg die ik kan gebruiken, mn hoofd zit er vol mee. Het schijnt dat je hersens nooit helemaal leeg zijn. Word wel eens gezegd: dat is ook een leeghoofd, maar dan word er vast niet bedoelt dat die persoon echt niks in zijn of haar hoofd heeft, is vast anders bedoelt…

Gek woord dus: leeghoofd. Niet een leuk woord. Maar een woord wat soms raar klinkt kan best goed bedoeld zijn, terwijl je b.v van het woord leukemie zou vermoeden als je niet beter wist dat het iets leuks is, raar woord voor een hele ernstige ziekte. Toch zijn er ook hele mooie woorden , wie heel mooi kan vertellen over woorden is Paulien Cornelisse. Die kan zo vertellen over woorden dat je er gewoon blij van word. Wat ik een mooi woord vind is : Desalniettemin..Tjeetje, hoe moet je dat nu gebruiken? Vind ik moeilijk uit te leggen. Soebatten is ook een zeer apart woord. Dan snap ik dan nog wel, je zit ergens over te kletsen met elkaar, en je blijft er maar over door gaan, is dat het ? Zeg nu gewoon eens voor de gein het woord Lelijk. Nou, je ziet er meteen een lelijk persoon bij of een lelijk gebouw. Lelijk vertegenwoordigd ook echt lelijk, je hoort het lelijke er vanaf druipen. Raar he. Dus eigenlijk is lelijk een mooi woord wat precies zegt waar het voor bedoeld is. Dan het woord : Smurrie. Zegt toch ook genoeg. Kan je niet bij voorstellen als iets wat er lekker uitziet, moet wel vies smaken of eruit zien als een bord vol beschimmeld eten. Als iemand je vraagt wil je een bord smurrie, gaan de rillingen je al over de rug. Brrrr...



En wat te zeggen van Lapjeskat , of Rijwiel. Er bestaat toch geen kat die van lapjes is gemaakt , of een wiel wat uit zichzelf rijd? We weten ook wel wat er bedoeld word, maar het zijn aparte woorden vind ik. Strijdros.. iets van vroeger natuurlijk. Dan zie je een ridder voor je in een harnas op een paard met een grote pijl die zn tegenstander de dood in wil jagen. Gebruiken we niet meer , dat woord. En hoe is er ooit iemand op het woord Hagelslag gekomen ? Het zijn van die korreltjes die je op je brood of beschuit strooit. Het zou beter hagelbuitje kunnen heten. Maar ja, een pakje hagelbuitje werkt niet he. Niemand weet waar je het over hebt.



Wat ook een apart woord is , is Diggelgoed. Ik dacht altijd dat het een woord was wat we thuis zelf verzonnen hadden. Het zijn kopjes en schoteltjes enz.. diggelgoed stond vroeger bij ons in de kast, wist ik niet eens maar het is een woord wat echt bestaat. Mooi woord ook. Net of het allemaal scherven bij elkaar zijn . Vast omdat het breekbaar spul was. Als het valt is het aan diggelen. Als je niet veel weet ben je onnozel, apart woord, maar als je veel weet ben je dan nozel? Geen idee. Nog een paar mooie woorden, dan stop ik er mee hoor, mooi is Minnekozen, of Zonnedauw, Nazomeren , ook mooi maar apart, je gaat toch ook niet Voorzomeren? Ook mooi : Lentebriesje. Je voelt het briesje echt als je het zegt . Herfstbladeren is ook een mooi woord . Herfst op zichzelf is een woord waar niks op te rijmen valt , ik zou een gedicht maken over de herfst, als er iemand van jullie een woord kan bedenken wat op herfst rijmt hou ik me aanbevolen. Trouwens op Twaalf rijmt ook niks. Gek he.. Tsja, woorden, je kunt er alle kanten mee op, en zonder woorden geen zaterdagpraatje toch .. 😊